Reporter: Ați spus că SUA vor conduce Venezuela. Cine este la putere acum?

Donald Trump: O vom conduce cu un grup și ne vom asigura că este condusă cum trebuie. Vom repara infrastructura petrolieră care va costa miliarde de dolari. Va fi plătită prin compania petrolieră în mod direct.



Suntem pregătiți să o facem din nou (n.r. să atacăm) dacă suntem nevoiți să o facem. Vom conduce țara în mod corect, vom respecta legea, vom fi corecți, vom face o grămadă de bani, vom da bani oamenilor, vom plăti oamenilor înapoi ceea ce merită. Nu puteam să le permitem să continue așa. Ne-au furat petrolul. Noi am construit această industrie, iar ei au pus mâna pe ea ca și cum noi nu eram nimic.



Reporter: Veți lucra cu vicepreședintele Venezuelei?

Donald Trump: Ea a fost aleasă de Maduro. Marco (n.r. Rubio) se va ocupa de asta. Tocmai a avut o discuție cu ea și este, în principiu, de acord să facă ceea ce noi credem că este necesar să facem Venezuela măreață din nou.