Incidentul tragic s-a produs în timpul unei conferințe de presă organizate pentru a marca redeschiderea celui mai mare spital public din Haiti. Printre cei prezenți se aflau cadre medicale, jurnaliști și polițiști. Agresorii au tras în mod indiscriminat, provocând panică și haos.

În timpul atacului, se aștepta sosirea ministrului haitian al Sănătății, Lorthe Blema. Evenimentul, care trebuia să fie un simbol al speranței și al progresului în sectorul sănătății, a fost transformat într-o tragedie care subliniază criza profundă prin care trece țara.

Haiti se confruntă cu un val de violență extremă generată de bandele armate, care controlează mare parte din capitală. După asasinarea președintelui Jovenel Moïse în 2021, violențele s-au intensificat, lăsând țara în pragul colapsului. Potrivit ONU, doar în 2024, aproximativ 5.000 de persoane au fost ucise în urma atacurilor și confruntărilor armate. Se estimează că 85% din Port-au-Prince se află încă sub controlul bandelor.

Gunmen Attack Haiti's Biggest Hospital Kills 3, Many Wounded; Gang Leader Claims Responsibility



