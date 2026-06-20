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Extern· 1 min citire
Magyar impune impozite speciale pe averile bogaților din Ungaria. Bolojan impozitează mamele și pensionarii
Peter Magyar, premierul Ungariei
Publicat20 iun. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS
Premierul Ungariei vrea impozit pe averile bogaților care ar putea aduce până la un miliard de euro la bugetul de stat. Noul impozit ar urma să se aplice persoanelor care ajung la venituri de un miliard de forinți.
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