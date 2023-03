Președintele american Joe Biden a declarat că președintele rus Vladimir Putin a comis crime de război, răspunzând la o întrebare a reporterilor în urma emiterii mandatului de arestare pe numele liderului de la Kremlin de către Curtea internațională de la Haga.

Joe Biden a mai spus că decizia de a emite un mandat de arestare pentru Putin este justificată, referindu-se la declarația lui Volodimir Zelenski, care a afirmat că este o decizie istorică, prin care începe să fie asumată o responsabilitate istorică pentru crimele de război din Ucraina.

Întrebat de presă dacă Putin „ar trebui să fie judecat pentru crime de război în Ucraina”, Joe Biden a răspuns: „El a comis în mod clar crime de război”

