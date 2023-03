Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri seara o decizie „istorică” a Curţii Penale Internaţionale (CPI), care a anunţat că a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de război.

„Astăzi (vineri, 17 martie, n.r.) avem o decizie semnificativă a justiţiei internaţionale. Într-un caz care are perspective reale. Aceasta este o decizie istorică care va conduce la o responsabilitate istorică”, a declarat Zelenski în mesajul zilnic către ucraineni.

Putin a fost acuzat oficial vineri de CPI că este responsabil de „crima de război a deportării ilegale de populaţie (copii) şi de transfer ilegal de populaţie (copii) din zonele ocupate în Ucraina către Rusia”.

International Criminal Court issues warrant of arrest for Putin. The historic decision, from which historical responsibility will begin. pic.twitter.com/cUW0WbeGKJ