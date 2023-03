Curtea Penală Internațională a anunțat vineri că a emis mandat de arestare pentru PUTIN, acuzându-l de crime de război în Ucraina.

CPI l-a acuzat pe Putin că este responsabil pentru crimele de război comise de trupele sale în Ucraina.

Curtea Penală Internațională a emis vineri un mandat de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și pentru oficialul rus Maria Alekseyevna Lvova-Belova pentru presupusul plan de deportare a copiilor ucraineni în Rusia.

Anunțul a fost făcut de președintele CPI - judecător Piotr Hofmański cu privire la recentele mandate de arestare împotriva lui Vladimir Vladimirovici Putin și a Mariei Alekseyevna Lvova-Belova în contextul situației din #Ucraina





