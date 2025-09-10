Cum s-a produs furtul

În plină petrecere, unul dintre suspecți a intrat pe ringul de dans, a ridicat cutia cu daruri și a ieșit nestingherit din sală. Costumul elegant i-a permis să se piardă printre cei 300 de invitați, însă camerele de supraveghere l-au surprins cu fața descoperită.

La cinci zile după eveniment, poliția l-a arestat pe Armean Shirehjini, considerat autorul furtului. Cel de-al doilea suspect, Andranik Avetisyan, ar fi fost șoferul de „scăpare”.

„Am primit multe ponturi, unele utile, altele mai puțin, dar suficient cât să identificăm rapid suspecții”, a declarat sergentul Jose Barajas, purtător de cuvânt al Poliției din Glendale.

Recuperarea banilor și descoperiri șocante

În timpul perchezițiilor făcute la locuințele celor doi, anchetatorii au descoperit 26 de cecuri și aproximativ 9.200 de euro cash, dar și droguri, arme de foc și documente false.

„Credem că hoțul a plecat cu circa 55.200 de euro și un teanc consistent de cecuri. O parte dintre acestea au fost recuperate”, a adăugat Barajas.

Deși arsenalul și narcoticele sugerează o activitate infracțională organizată, polițiștii au precizat că niciunul dintre suspecți nu avea antecedente penale.

Reacția mirilor

Pentru Nadeen și George Farahat, ziua nunții a rămas marcată de acest incident. „Plângeam pe ringul de dans, înconjurată de prieteni și rude”, a povestit mireasa.

Cuplul a încercat totuși să vadă partea plină a paharului. „Am avut o ceremonie frumoasă la biserică și o petrecere grozavă. Vrem să ne amintim clipele frumoase și faptul că suntem acum soț și soție”, a spus mirele.

Poliția din Glendale verifică dacă armele descoperite erau deținute legal și analizează substanțele și actele false confiscate. Autoritățile cred că sala de evenimente a fost aleasă la întâmplare, întrucât zona găzduiește frecvent nunți și petreceri mari.