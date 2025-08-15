Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit anchetatorilor, victima se afla pe stradă când a fost atacată de individ, care i-a smuls borseta și a fugit într-o direcție necunoscută.

După câteva zile de căutări, joi, polițiștii din Ilfov, sprijiniți de Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, l-au depistat pe suspect în București. Acesta a fost dus la audieri, iar pe baza probelor strânse, a fost reținut pentru 24 de ore.

Vineri, judecătorii au decis plasarea sa în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată.