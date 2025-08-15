Jaf de 35.000 de euro în Ilfov: cum a furat bărbatul borseta plină cu bani și telefonul mobil?

Jaf de 35.000 de euro în Ilfov: cum a furat bărbatul borseta plină cu bani și telefonul mobil?
Jaf de 35.000 de euro în Ilfov: cum a furat bărbatul borseta plină cu bani și telefonul mobil?

Un bărbat de 36 de ani a ajuns după gratii, fiind acuzat că a furat o borsetă cu 35.000 de euro, un telefon mobil și documente personale de la un bărbat de 63 de ani, în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov. Incidentul a avut loc pe 5 august, în jurul orei 10:30, și a fost raportat imediat poliției din Măgurele.

Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit anchetatorilor, victima se afla pe stradă când a fost atacată de individ, care i-a smuls borseta și a fugit într-o direcție necunoscută.

După câteva zile de căutări, joi, polițiștii din Ilfov, sprijiniți de Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, l-au depistat pe suspect în București. Acesta a fost dus la audieri, iar pe baza probelor strânse, a fost reținut pentru 24 de ore.

Vineri, judecătorii au decis plasarea sa în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată.