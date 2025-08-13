„Astăzi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPB) – Serviciul de Investigaţii Criminale au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat”, informează Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, jaful s-a produs pe 20 aprilie. Poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că din locuinţa sa situată în Sectorul 2 a fost sustras un seif metalic, în interiorul căruia se aflau bani şi bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de euro.

În urma cercetărilor s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de patru bărbaţi, toţi cunoscuţi cu preocupări de natură infracţională cu astfel de fapte.

În vederea administrării materialului probator, miercuri au fost puse în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe mijloace de probă, printre care instrumente artizanale, care ar fi fost folosite la comiterea faptei, bijuterii şi sume de bani.

„De asemenea, în urma activităţilor specifice efectuate, au fost depistaţi trei bărbaţi, bănuiţi de săvârşirea infracţiunii. Cei în cauză au fost conduşi la audieri, faţă de aceştia urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, arată sursa citată.

Cu privire la cea de-a patra persoană bănuită să fie implicată în faj, se fac în continuare demersuri pentru depistarea sa, spun polițiștii.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.