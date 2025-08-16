Video. Jaf de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde. Hoții au plecat cu sacii plini de ceasuri Rolex și bijuterii

Video. Jaf de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde. Hoții au plecat cu sacii plini de ceasuri Rolex și bijuterii
Video. Jaf de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde. Hoții au plecat cu sacii plini de ceasuri Rolex și bijuterii

Un jaf spectaculos desfășurat în plină zi la un magazin de bijuterii din Seattle a lăsat în urmă pierderi estimate la aproximativ 2 milioane de dolari. Totul s-a petrecut în doar 90 de secunde, timp în care hoții au reușit să plece cu diamante, ceasuri de lux, aur și alte obiecte de valoare, conform anunțului făcut de poliția locală.

Înregistrările surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului din West Seattle dezvăluie momentul în care patru indivizi mascați au spart cu ciocane ușa de sticlă încuiată de la intrare și s-au grăbit să jefuiască șase vitrine. Printre obiectele furate s-au numărat ceasuri Rolex evaluate la aproximativ 750.000 de dolari și un colier cu smaralde estimat la 125.000 de dolari, potrivit declarației poliției.

Unul dintre suspecți, mascat și înarmat, a folosit un spray pentru urși și un pistol cu electroșocuri pentru a-i intimida pe angajați. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în timpul atacului. „Suntem destul de zguduiți ca personal”, a mărturisit Josh Menashe, vicepreședinte al magazinului de familie. „Magazinul va fi închis pentru o vreme”.

În urma incidentului, echipa a început să curețe geamurile sparte și să întocmească un inventar complet al bunurilor dispărute. Poliția a ajuns la fața locului după jaful rapid, însă hoții reușiseră deja să fugă cu o mașină și au scăpat de percheziția efectuată în zonă.

Hoții care au spart casa lui Brad Pitt, arestați. Ce bunuri au furat cei patru indivizi?