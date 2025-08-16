Înregistrările surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului din West Seattle dezvăluie momentul în care patru indivizi mascați au spart cu ciocane ușa de sticlă încuiată de la intrare și s-au grăbit să jefuiască șase vitrine. Printre obiectele furate s-au numărat ceasuri Rolex evaluate la aproximativ 750.000 de dolari și un colier cu smaralde estimat la 125.000 de dolari, potrivit declarației poliției.

Unul dintre suspecți, mascat și înarmat, a folosit un spray pentru urși și un pistol cu electroșocuri pentru a-i intimida pe angajați. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în timpul atacului. „Suntem destul de zguduiți ca personal”, a mărturisit Josh Menashe, vicepreședinte al magazinului de familie. „Magazinul va fi închis pentru o vreme”.

În urma incidentului, echipa a început să curețe geamurile sparte și să întocmească un inventar complet al bunurilor dispărute. Poliția a ajuns la fața locului după jaful rapid, însă hoții reușiseră deja să fugă cu o mașină și au scăpat de percheziția efectuată în zonă.

Meanwhile, Mayor Bruce Harrell says crime is down in the city. https://t.co/GyHlPymVDA pic.twitter.com/UqlGa0UYSf — Jonathan Choe (@choeshow) August 16, 2025

