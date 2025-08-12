Incidentul a avut loc în noaptea de duminică, în jurul orei locale 1:00, în timpul unei mobilizări organizate de asociația Utopia 56 pentru sprijinirea migranților fără locuință.

Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit relatărilor, familia dormea pe trotuar împreună cu alte câteva sute de persoane – majoritatea femei singure cu copii sau tați cu copii – care participau la protestul declanșat pe 5 august pentru a atrage atenția asupra lipsei de locuri în centrele de primire de urgență. După gestul lor, cei doi tineri au fugit când un voluntar s-a apropiat, însă unul dintre ei a fost reținut ulterior de poliție.

Coordonatorul Utopia 56 a calificat fapta drept „premeditată și odioasă”, punând-o în legătură cu intensificarea mesajelor rasiste venite dinspre extrema dreaptă la adresa persoanelor aflate la fața locului. „Atmosfera de tensiune și mărturiile adunate indică o conexiune clară între acest climat și atacul de duminică”, a declarat acesta. Asociația a depus plângere și a sesizat Parchetul din Paris.

Femeia agresată, aflată într-o stare de profundă traumă, a ales să nu depună personal plângere pentru a evita „probleme suplimentare”. Gestul celor doi a fost condamnat public de mai mulți politicieni, printre care deputatul Aymeric Caron (REV-LFI), fosta eurodeputată ecologistă Karima Delli și senatorul comunist Ian Brossat, care a sesizat oficial procurorul, declarând pe rețeaua X: „Lepra rasistă contaminează totul.”

Mobilizarea din fața Primăriei Parisului s-a încheiat marți dimineață printr-o evacuare, unele persoane fără adăpost fiind relocate în afara regiunii Île-de-France. Utopia 56 continuă să solicite cazare în zonă și face apel la donații de la populație, în special produse de igienă pentru cei rămași fără sprijin.