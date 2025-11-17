Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere și a devenit viral vineri, după ce imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale.

Cum s-a produs întregul incident?

Emanuele Cani, consilier regional pentru Industrie în Sardinia, cobora treptele Palazzo Piacentini când a alunecat și, pierzându-și echilibrul, a izbit cu capul un vitraliu vechi de aproape un secol. Geamul spart, intitulat „La Carta del Lavoro” și realizat în 1932 de renumitul artist Mario Sironi, a cedat sub impact, iar politicianul a fost la un pas să cadă direct în stradă.

Deși scena pare desprinsă dintr-un film, consecințele puteau fi grave. Cani s-a ales doar cu câteva răni minore, însă pagubele culturale sunt considerabile. După incident, oficialul și-a exprimat regretul profund pentru distrugerea operei de artă și a declarat că accidentul s-a produs într-o fracțiune de secundă, fără să fi avut posibilitatea de a se redresa.

Autoritățile italiene analizează acum daunele produse, iar specialiștii în restaurare urmează să stabilească dacă vitraliul poate fi refăcut.