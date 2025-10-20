Între timp, sunt audieri maraton pentru a se stabili clar cine se face vinovat pentru explozia devastatoare, iar locatarii așteaptă acum ca autoritățile să decidă dacă blocul va fi sau nu demolat cu totul.

Autoritățile pregătesc demolarea. Ce arată expertiza?

Apar detalii controversate despre firma de gaze. Mai multe surse susțin că firma autorizată de către ANRE pentru aceste reparații la gaze ar fi administrată de o persoană care face parte dintr-un partid politic, mai exact ar fi fost membru SENS. Realitatea PLUS i-a contactat pe membrii partidului, însă au negat acest lucru și au declarat că nu au avut niciun membru cu acest nume.

Firma de gaze nu a venit cu niciun răspuns. Reporterii Realitatea PLUS i-au contactat în ultimele zile, însă în cursul acestei dimineți a răspuns o doamnă, la numărul afișat pe site-ul firmei, și a anunțat că nu va da nicio declarație.

Între timp, la fața locului sunt în continuare experți de la ISC, de la INSEMEX, dar și oamenii legii făcând verificări. Oamenii așteaptă cu sufletul la gură decizia privind demolarea. Raportul ISC arată că etajele au fost complet distruse, structura de rezistență dislocată, iar pereții sunt prăbușiți.

De astăzi, cei de la primărie trebuie să identifice locuințele unde îi vor reloca pe oameni în următoarea perioadă.