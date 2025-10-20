Printre victimele tragediei se află și Alexandra, o adolescentă de 17 ani, care luptă acum pentru viață în spital, după ce a căzut de la etajul șapte al blocului afectat.

O tragedie care a schimbat o viață în câteva secunde

Explozia, produsă în locuința familiei Neagu, a distrus complet apartamentul și a provocat prăbușirea parțială a structurii. Suflul puternic al deflagrației a aruncat-o pe Alexandra în gol, trupul ei fiind găsit câteva etaje mai jos, printre dărâmături.

Mama tinerei, Mary Neagu, este o femeie cunoscută și apreciată în comunitate, iar vestea tragediei a stârnit un val de emoție și solidaritate. Potrivit rudelor, Alexandra a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au reușit să-i stabilizeze starea, însă rănile sunt grave, iar recuperarea se anunță lungă și dificilă.

În prezent, adolescenta se află internată la secția de terapie intensivă, sub supraveghere medicală permanentă.

O tânără plină de viață, pasionată de dans

Până la momentul exploziei, Alexandra era o adolescentă activă, optimistă și plină de visuri. Îi plăcea dansul, participa la activități artistice și era mereu înconjurată de prieteni. Viața i s-a schimbat radical în câteva clipe, iar acum, fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire.

Familia ei, care a pierdut totul în urma deflagrației, apelează disperată la ajutorul oamenilor pentru a putea susține tratamentele și perioada de recuperare.

Apel emoționant al familiei: „Orice ajutor contează”

Pe rețelele de socializare, sora Alexandrei a transmis un mesaj care a impresionat mii de oameni. În postarea devenită virală, tânăra povestește drama prin care trece familia și cere sprijin pentru sora ei:

„Alexandra este o fată plină de viață, mereu zâmbitoare și pasionată de dans. Acum are nevoie de noi toți. Orice ajutor, orice share, orice rugăciune contează.”