Incendiu major în centrul Londrei. Zeci de pompieri au fost mobilizați - VIDEO

Incendiu puternic miercuri dimineață într-un tunel de utilități din zona centrală a Londrei
Incendiu puternic miercuri dimineață într-un tunel de utilități din zona centrală a Londrei

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață într-un tunel de utilități din zona centrală a Londrei. Flăcările au provocat închiderea mai multor artere rutiere și devierea traseelor de autobuz, iar autoritățile au instituit un cordon de securitate pentru protecția populației.

Potrivit Brigăzii de pompieri a Londrei, la fața locului au fost mobilizate zece autospeciale și aproximativ 70 de pompieri, veniți din toate stațiile metropolitane apropiate. Dispeceratul 999 a primit cel puțin 18 apeluri de urgență legate de incident.

Cauza incendiului nu este cunoscută deocamdată, însă investigațiile sunt în desfășurare. Publicul a fost sfătuit să evite zona afectată până la finalizarea operațiunilor de stingere.

Incidentul a generat perturbări majore în trafic și transportul public, iar autoritățile au transmis că siguranța populației rămâne prioritatea principală.