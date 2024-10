Potrivit camerelor de supraveghere și clipurilor difuzate pe canalele rusești de Telegram, coloana de apă contaminată a țâșnit dintr-o conductă subterană din districtul Novaia Moskva, iar zgomotul exploziei a fost urmat de un jet de aproximativ 50 de metri, care a dispersat apă murdară și resturi pe clădirile din jur și într-o parcare din apropiere.

Canalul Telegram Ostorozhno Moskva a raportat că incidentul s-a produs pe strada Bachurinskaya, aproape de o școală și un centru medical, unde martorii, inclusiv un șofer de livrări, au surprins momentul în imagini. Unii locatari au filmat întâmplarea chiar de la balcoanele lor.

Autoritățile din Moscova au comunicat că depun eforturi pentru a reduce pagubele și riscurile pentru sănătatea locuitorilor. În mediul online, inclusiv fostul ministru de interne ucrainean Anton Gerashchenko a distribuit filmările, comentând ironic despre incident și sugerând că ar fi o defecțiune gravă a sistemului de canalizare din Moscova.

„Canalele Moscow Telegram spun că sistemul de canalizare din Moscova s-a defectat. Într-unul din cartierele Moscovei se vede o „fântână” de înălțimea unui turn”, a spus acesta.

