O filmare difuzată pe rețelele sociale arată pompieri care luptă cu flăcările, iar serviciile de urgență au confirmat ulterior că incendiul a fost stins. Cauza exploziei nu a fost încă stabilită.

Uzina Sterlitamak, aflată la 1.500 km de Moscova, este specializată în producția de cauciuc, aditivi cu cifră octanică ridicată pentru carburanți și combustibil pentru avioane. Conform agenției de știri Interfax, citând oficiali locali, producția uzinei nu a fost afectată de incendiu.

BREAKING: Explosion rocks petrochemical plant in Sterlitamak, Bashkortostan, Russia! At least 3 people injured, says NEXTA. Emergency services rushing to the scene. Cause of the blast unknown, investigation underway. pic.twitter.com/xXMPtvZcog