Poziția vine pe fondul intensificării conflictului dintre cele două părți și al tensiunilor tot mai mari din regiune. Hezbollah, grupare susținută de Iran, se află într-un nou episod de confruntare cu Israelul, după o istorie de conflicte care datează încă din anii 1980.

Mesaj ferm al liderului Hezbollah: „Respingem negocierile. Nu ne vom preda”

„Respingem negocierile cu entitatea israeliană uzurpatoare... Cerem o poziție istorică și eroică prin anularea acestei întâlniri de negocieri”, a declarat Qassem într-un discurs televizat. „Nu ne vom preda”, a spus Qassem în timp ce luptătorii săi se confruntau cu trupele israeliene care avansau în sudul Libanului. „Vom rămâne pe câmp până la ultima noastră suflare”, a spus acesta.

Pentru liderul Hezbollah, „aceste negocieri sunt inutile și necesită un acord și un consens libanez”.

Întâlnirea dintre reprezentanții Libanului și Israelului ar urma să aibă loc în SUA

În ciuda poziției Hezbollah, ambasadorii Libanului și Israelului în Statele Unite sunt așteptați să se întâlnească la Washington pentru a discuta posibilitatea unor negocieri directe. Autoritățile de la Beirut au transmis că prioritatea lor este obținerea unui armistițiu între Israel și Hezbollah, înainte de orice discuție oficială. De cealaltă parte, Israelul respinge această abordare și preferă să avanseze direct către negocieri de pace cu statul libanez.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că obiectivul principal este eliminarea capacităților militare ale Hezbollah și încheierea unui acord durabil: „Dorim dezarmarea armelor Hezbollah și dorim un acord de pace real, care să dureze generații întregi”. În prezent, cele două state se află tehnic în stare de război de zeci de ani, iar perspectivele unui acord rămân incerte.

Atacuri intense în Liban după anunțarea unui armistițiu între SUA și Iran

La scurt timp după ce Teheranul și Washingtonul au anunțat un armistițiu, situația din teren a continuat să se deterioreze. Israelul a lansat peste 100 de atacuri în Liban, inclusiv în zone rezidențiale și comerciale din Beirut.