Drumul acoperit de zăpadă, cauza principală a accidentului

Imaginile surprinse la fața locului arată zeci de mașini, camioane și SUV-uri împrăștiate pe carosabil, unele lovite frontal, altele proiectate în șanțurile de pe marginea autostrăzii. Un prezentator al postului local afiliat NBC a explicat că gheața și zăpada care acopereau carosabilul au făcut imposibil controlul autovehiculelor, declanșând în lanț coliziunile.

Cel mai mare accident din zonă

Reprezentanții Departamentului de Pompieri din localitatea Riley au declarat că este vorba despre cel mai amplu accident la care au fost chemați să intervină vreodată. În ciuda numărului uriaș de vehicule implicate, autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat răni grave, o adevărată surpriză în contextul proporțiilor dezastrului.

Coloane uriașe de mașini s-au format pe autostradă, iar circulația a fost complet oprită ore întregi. Abia după aproximativ șase ore, echipele de intervenție au reușit să elibereze carosabilul și să permită reluarea traficului, potrivit Yahoo News.