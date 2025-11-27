Cererea vine după ce armata israeliană a anunțat, săptămâna trecută, că a ucis peste 20 de membri Hamas care încercau să fugă din infrastructura subterană și a arestat alți opt. Într-un comunicat oficial, Hamas a declarat că îl consideră pe Israel „pe deplin responsabil pentru viețile luptătorilor noștri” și a cerut mediatorilor să intervină urgent pentru ca aceșștia „să se poată întoarce acasă”.

Este pentru prima dată când Hamas recunoaște public că o parte dintre combatanții săi sunt blocați în tuneluri. Potrivit presei israeliene, între 100 și 200 de membri Hamas ar fi izolați în rețeaua subterană de sub orașul Rafah, zonă aflată sub control militar israelian.

Situația intervine în contextul acordului de încetare a focului mediat de Statele Unite, intrat în vigoare la 10 octombrie, care prevede retragerea armatei israeliene din zona de coastă a Fâșiei Gaza. Cu toate acestea, Israelul a transmis că nu va permite ieșirea în siguranță a luptătorilor Hamas, premierul Benjamin Netanyahu rămânând ferm în obiectivul de a destructura capacitatea militară a grupării.

Hamas acuză Israelul că încalcă armistițiul prin acțiunile desfășurate pentru „eliminarea și arestarea luptătorilor” din tunelurile de la Rafah.