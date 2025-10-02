Serviciile federale au fost suspendate, după ce președintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privința proiectului de lege privind cheltuielile.

Sute de mii de angajați federali urmează să fie concediați, iar aproape un milion de bugetari vor fi trimiși în concediu fără plată. Chiar și traficul aerian ar putea fi afectat, la fel și plata ajutoarelor sociale.

Activități suspendate în SUA. Angajați trimiși în concediu fără plată

„Democrații vor un shutdown, le dăm un shutdown, dar asta presupune concedieri.”, a zis Donald Trump, președintele SUA.

Guvernul SUA a intrat oficial în cel mai mare blocaj administrativ din ultimii 7 ani după ce negocierile din Senat pe legea bugetului purtate de Trump și democrați au eșuat. Paralizia guvernului, așa cum este numită procedura în SUA, prevede ca instituțiile federale să fie temporar închise, cu excepția serviciilor considerate vitale. Așadar, în timp ce polițiștii vor continua să muncească, peste 200 de mii dintre ei nu își vor primi salariile. Iar peste 750.000 de angajați federali vor fi nevoiți să își ia concediu fără plată.

Democrații și republicanii se acuză reciproc de crearea acestui blocaj instituțional. Mărul discordiei a fost plafonarea prețului pentru asigurările medicale.

„ - Câți angajați federali vreți veți concedia?

- Probabil mulți, din cauza democraților. Așa cum știți, voiau să poată avea grijă ce oamenii care vin ilegal la noi în țară, dar niciun sistem nu poate face față la așa ceva. Așadar, ne-am opus în totalitate. Nu putem accepta, chiar nu putem face asta. Aș vrea, pentru întreaga lume. Dar țara noastră nu poate face față la toți oamenii care vin ilegal.”, se arată în dialogul dintre Trump și jurnaliști.

„Iată, Trump a recunoscut că folosește americanii ca pe niște pioni politici, recunoaște că el va face concedierile, dacă, Doamne ferește, chiar se va întâmpla.

Democrații nu vor un shutdown! Suntem pregătiți să lucrăm cu republicanii să găsim un compromis. Mingea e în terenul lor.”, a anunțat Chuck Schumer, liderul senatorilor democrați.

Guvernul american a intrat în shutdown de 11 ori în 40 de ani. Ultima închidere a instituțiilor federale a avut loc în primul mandat al președintelui Donald Trump, în 2018. Tot atunci s-a înregistrat și cel mai lung blocaj guvernamental, de 35 de zile. Procedura este specifică administrației americane.