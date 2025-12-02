Decizia vine după ce luni seara au reizbucnit proteste masive în toată ţara, demonstranţii criticând proiectul de buget care prevedea creşterea impozitelor şi a contribuţiilor la asigurările sociale pentru sectorul privat, în timp ce se alocă mai multe fonduri sectorului de stat, relatează News.ro, care citează Novinite.com.

În capitala Sofia s-au adunat zeci de mii de participanţi, iar în alte oraşe importante, precum Varna, Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Dobrici, Sliven, Veliko Tărnovo, Şumen, Ruse, Loveci, Blagoevgrad şi Goţe Delcev, au avut loc demonstraţii importante.

La Sofia s-au înregistrat confruntări cu forţele de ordine. Şi săptămâna trecută au avut loc proteste masive şi ciocniri între poliţie şi manifestanţi.

Ca urmare, Consiliul de Miniştri a propus în mod oficial Adunării Naţionale adoptarea unei rezoluţii de retragere a proiectului de lege privind bugetul de stat pentru 2026. Această măsură include retragerea proiectelor de lege conexe care vizează bugetele asigurărilor sociale şi de sănătate.

Decizia a fost deja înaintată Parlamentului, după care guvernul va iniţia o nouă procedură bugetară.

Bugetul pentru 2026 era iniţial proiectat să genereze venituri suplimentare semnificative din impozitele şi contribuţiile sociale ale sectorului privat, dar odată cu retragerea, toate cifrele financiare vor fi acum reconsiderate, inclusiv conversia în euro, în urma intrării planificate a Bulgariei în zona euro de la 1 ianuarie 2026.