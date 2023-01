Lucrătorii Amazon au organizat prima grevă din Marea Britanie pentru salarizare și condiții mai bune impuse de șefii lor. Angajații de la un depozit al companiei din Coventry au marcat prima grevă de la Amazon în Marea Britanie.

Aproximativ 300 de angajați din Coventry au făcut grevă miercuri. Ei sunt nemulțumiți de creșterea foarte mică acordată salariilor lor, de 5 la sută la 10,50 de lire pe oră.

Amazon a crescut salariul inițial cu 50 pence, până la un minim între 10,50 lire sterline și 11,45 lire sterline pe oră în 2022. Salariul minim în Marea Britanie este, în prezent de, 9,50 lire sterline și urmează să crească la 10,42 lire sterline în aprilie, relatează BBC.

The first group of UK #Amazon workers to take strike action have walked out of BHX4 Coventry@GMB_union members’ fight for decent pay is making history#AmazonStrike pic.twitter.com/XGeJF5rZuK