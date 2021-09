Fenomenul este unul extrem de rar în această regiune a lumii. Oficialii spun că ninsoarea a fost provocată de schimbările climatice.



Un fost ministru a declarat că fenomenul este un blestem care va distruge agricultura.

Cameroon; in a rare phenomenon - significant amounts of snow fell Today Friday on the western region. Hail & about 0.05 mm of snow has been recorded in the regions of Bana & Baku - CRT Radio. pic.twitter.com/ZoFnbZQCdX — @KassMedefer (@KMedefer) September 10, 2021

Mulți dintre locuitorii orașelor în care a nins au mărturisit că au văzut zăpadă pentru prima oară. Toți s-au bucurat ca niște copii de venirea neașteptată a iernii.

Climate change in Africa.

Strong snow recorded yesterday afternoon in the western region of Cameroon. @WBG_Climate @UNDP4Youth @grameencl @youthleadglobal pic.twitter.com/MrAedO9Iir — Bigambia Bitimi Charles Le Bon (@BitimiLe) September 10, 2021

Acoperișurile mai multor case au fost sparte, traficul a fost suspendat și mai multe plantații au fost afectate.

The people of Bana in the west region of Cameroon experienced snow for their first time. Could it be that the climate of the poles is coming down here? How possible is this?

Geography students ✍️✍️#geography #maps #map #nature #winter #weather #earth #landscape #climate pic.twitter.com/1rCg2mZQ29 — Africulture (@africulture10) September 10, 2021

La sfârșitul lunii august a nins și în orașul El Salvador din deșertul Atacama, cel mai uscat loc din lume.

Hail stones or snow in Cameroon\"s West region, precisely at Bana?

This could be due to #ClimateChange

Can a meteorologist help us with some findings? @DMN_CMR @WMO @DesIngenieurs pic.twitter.com/DvP2xV0kTv — Subiru Madina (@Subiru_DashNews) September 10, 2021