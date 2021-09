Oana Andreea Mecleş este absolventă a Universităţii din Torino şi rezidentă în capitala Piemontului. Judecătoarea locuieşte în Italia de peste 20 de ani şi este prima din familie care a terminat o facultate.

Tatăl său a fost maistru miner, însă după ce s-a închis mina și-a luat familia și a plecat la muncă în străinătate.

Așa a ajuns Oana Andreea Mecleş să studieze la Facultatea de Drept din Torino. După absolvire, maramureșeanca a urmat mai multe cursuri de specializare și de curând a fost numită magistrat supraveghetor.

Andreea a povestit dificultăţile cu care s-a confruntat când a ajuns în Italia.

„Nu ştiam un cuvânt în italiană, la şcoală învăţam pe de rost, fără să înţeleg ceva. Cu ajutorul unui mic dicţionar traduceam cuvânt cu cuvânt ceea ce scria în manual. Cu toate acestea, nu am fost nu am fost nici corigentă şi nici nu am repetat vreun an de studiu”, susţine judecătoarea, potrivit gazetaromaneasca.com.

Ea a declarat pentru presa italiană că este prima din familia ei care a absolvit o facultate.