Potrivit surselor, președintele și secretarul templului sunt cei reținuți de poliție.

Adunările religioase din India au un istoric sumbru, plin de incidente mortale cauzate de erori și gestionarea defectuoasă a mulțimilor.

Massive Fire Accident in Kerala's Kasaragod



A major explosion occurred during the Kaliyatam festival at the Neeleswaram temple when fireworks ignited near a storage area holding additional firecrackers. Over 150 people have been injured in this incident. pic.twitter.com/KpPwCTgy8R