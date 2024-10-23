Atac terorist în Turcia, la sediul companiei aerospațiale de stat. Mai mulți morți și răniți în urma unei explozii urmată de focuri de armă - VIDEO

Focurile de arma denotă o confruntare între atacatori și fortele de ordine
Focurile de arma denotă o confruntare între atacatori și fortele de ordine

Atac terorist la sediul companiei aerospațiale a Turciei. O explozie și focuri de armă a fost auzite miercuri la sediul companiei aerospațiale și de apărare turcești TUSAS, din Ankara.

Ministrul turc de Interne a spus că explozia a fost un atac terorist și că în urma acestuia s-au înregistrat decese, anunță presa turcă, citată de AP, conform Mediafax..

 

 

 