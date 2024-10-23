Ministrul turc de Interne a spus că explozia a fost un atac terorist și că în urma acestuia s-au înregistrat decese, anunță presa turcă, citată de AP, conform Mediafax..

TUSAŞ tesisi önündeki patlamanın canlı bomba neticesinde gerçekleştiği, çatışma çıktığı ve bölgeye ekiplerin sevk edildiği iddia ediliyor. Habertürk haberi terör saldırısı olarak verdi. Çatışma var. #Tusaş olay yerinden görüntüler telegram hesabımızda profilimdeki linkten.. pic.twitter.com/7OZWfV2wnL