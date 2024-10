Bilanțul este de așteptat să crească în urma exploziei, care a avut loc într-un sat din Jigawa.

Se pare că șoferul a pierdut controlul, iar cisterna s-a răsturnat și s-a vărsat combustibil într-un șanț de drenaj.

Localnicii s-au adunat rapid pentru a recupera combustibilul scurs, însă decizia le-a fost fatală. În urma nenorocirii, alte 50 de persoane au fost grav rănite.

#BREAKING Fuel tanker explosion kills at least 90, injures 50 others in Jigawa state of Nigeria, say police pic.twitter.com/7DU8UdgTbi