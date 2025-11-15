Explozie la Buenos Aires

Explozia extrem de puternică a afectat mai multe cartiere, fumul dens s-a extins rapid, iar autoritățile au instituit mai multe măsuri de precauție.

Nu se știe din ce cauză s-a produs incidentul însă pompierii spun că în depozitul unde a avut loc deflagrația erau cantități mari de materiale inflamabile.

Mai multe drumuri din apropierea zonei afectate de incendii au fost închise.