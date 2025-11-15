Explozie la Buenos Aires
Explozia extrem de puternică a afectat mai multe cartiere, fumul dens s-a extins rapid, iar autoritățile au instituit mai multe măsuri de precauție.
Nu se știe din ce cauză s-a produs incidentul însă pompierii spun că în depozitul unde a avut loc deflagrația erau cantități mari de materiale inflamabile.
Mai multe drumuri din apropierea zonei afectate de incendii au fost închise.
🇦🇷 Breaking: A massive explosion ripped through the Spegazzini Industrial Park in Ezeiza, Buenos Aires, triggering a huge fire and a shockwave that shattered windows up to 4 km away.— WAR (@warsurveillance) November 15, 2025
Multiple plants were hit including a chemical/agrochemical facility and a paint factory.
At… pic.twitter.com/BYyaRdvjvZ