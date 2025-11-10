Deflagrația a avut loc în jurul orei 18:40, în zona unei intersecții aglomerate, aflată în apropierea unei stații de metrou. Potrivit autorităților, vehiculul s-a oprit la semafor, iar câteva secunde mai târziu a fost cuprins de flăcări, provocând o explozie puternică ce a distrus mai multe mașini aflate în trafic.

„A fost un zgomot asurzitor, apoi am văzut un val de foc ridicându-se spre cer. Oamenii au început să țipe și să fugă”, a declarat un martor pentru presa locală.

Peste 30 de răniți, unii în stare critică

Echipele de intervenție au sosit la fața locului în mai puțin de zece minute și au reușit să stingă incendiul izbucnit în urma exploziei. Potrivit medicului Manish Kumar Jha, de la spitalul Lok Nayak, numeroși răniți se află în stare critică.

„Mulți dintre pacienți au arsuri severe și traumatisme multiple. Din păcate, nu toți vor reuși să se recupereze complet”, a declarat acesta pentru CNN.

Oficialii din cadrul serviciului de pompieri au confirmat că, pe lângă mașina în care s-a produs explozia, alte șase autoturisme și trei ricșe motorizate au fost distruse de flăcări.

Autoritățile indiene investighează cauzele

Poliția din New Delhi a demarat o anchetă amplă pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului. Până la această oră, nu se știe dacă explozia a fost provocată accidental sau intenționat.

„Nu putem confirma natura evenimentului. Toate ipotezele sunt luate în calcul. Prioritatea noastră este acum salvarea victimelor și securizarea zonei”, a declarat comisarul Satish Golcha, citat de Reuters.

Forțele de ordine au izolat perimetrul și au interzis accesul turiștilor în zona Fortului Roșu până la finalizarea cercetărilor.

Fortul Roșu — sau Lal Qila, cum este cunoscut local — este unul dintre cele mai importante monumente istorice din India, construit în secolul al XVII-lea în timpul imperiului mogul. În fiecare an, mii de turiști vizitează fortăreața, aflată în inima vechiului oraș Delhi.

Explozia de luni seară a provocat panică în rândul locuitorilor din zonă, mulți dintre ei declarând că au auzit bubuitura de la câteva străzi distanță.