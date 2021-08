UPDATE 17.27 O explozie puternică a avut loc joi, la una dintre intrările în aeroportul din Kabul. Se pare că numeroase persoane au fost rănite în urma unui atac sinucigaș. Forțele occidentale aveau informații că la aeroport urmează să se producă un atac terorist.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

UPDATE17.20

O altă sursă, din Ministerul Apărării italian, afirmase mai devreme că un avion de transport C-130 al armatei italiene, cu circa 100 de civili afgani la bord, a fost vizat de focuri de armă în timp ce decola de la Kabul, dar aeronava nu a fost atinsă.



Şi o jurnalistă italiană a postului Sky TG 24 aflată în avion a spus că s-a tras către acesta la decolare. \"\"Pilotul a reacţionat prompt şi a efectuat manevrele pentru a evita (ca avionul) să fie lovit\"\" de gloanţe, a declarat jurnalista.



Statele implicate în operaţiunile de evacuare de la Kabul se grăbesc să efectueze ultimele zboruri după ce Statele Unite au avertizat asupra iminenţei unui atac terorist asupra aeroportului unde încă se mai află mii de afgani care încearcă să-şi părăsească ţară ajunsă sub controlul talibanilor.



Canada şi Germania sunt ultimele ţări care au anunţat că din cauza deteriorării situaţiei de securitate încetează zborurile de evacuare de la Kabul, anunţuri similare venind anterior din partea altor state, printre care Franţa, Belgia sau Olanda.



Germania a anunţat că, odată cu încheierea acestei faze a evacuărilor urgente, se va axa pe o \"\"fază a doua\"\" a evacuărilor, care va fi \"\"de o natură mai diplomatică\"\".



Aeroportul din Kabul este controlat de ultimele trupe americane rămase în Afganistan, dar preşedintele Joe Biden şi-a confirmat intenţia de a retrage complet aceste trupe până pe 31 august, în pofida presiunii unor aliaţi de a continua operaţiunile de evacuare şi după această dată.



Potrivit Washingtonului, de pe 15 august, când talibanii au preluat controlul asupra Kabulului, circa 95.700 de persoane - cetăţeni străini şi afgani - au fost evacuate de Statele Unite şi de partenerii lor cu zboruri de pe aeroportul din Kabul, dintre acestea circa 40.000 aterizând în Qatar şi circa 28.000 în Emiratele Arabe Unite (EAU), ca puncte de tranzit către destinaţiile lor finale, majoritatea ajungând în ţările occidentale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

CNN anunță că sunt mai multe victime printre afgani. Nu se știe deocamdată dacă vreun membru al forțelor străine a fost rănit.

Explozia a fost urmată de focuri de armă, anunță și BBC. „Putem confirmă o explozie în față aeroportului din Kabul. Numărul victimelor este neclar în acest moment. Vom oferi detalii suplimentare atunci când vom putea”, a anunțat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.