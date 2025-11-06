Rezultatele, făcute publice de Federația pentru Mediu și Conservarea Naturii (BUND), arată că în 42 din cele 46 de probe analizate au fost depistate substanțe periculoase din categoria PFAS – compuși perfluoroalchilați și polifluoroalchilați.

Berlin, printre cele mai afectate zone

Cele mai alarmante concentrații de PFAS au fost identificate chiar în inima capitalei germane, inclusiv în cartierul guvernamental al Berlinului. Aceste substanțe chimice, denumite „eterne” pentru că nu se degradează natural, pot rămâne în mediu timp de decenii, contaminând solul, râurile și apele subterane.

Experții avertizează că expunerea prelungită la PFAS este asociată cu leziuni hepatice, cancer renal și testicular, dar și cu tulburări hormonale și probleme de fertilitate.

Substanțe omniprezente, dar aproape nereglementate

Potrivit BUND, PFAS sunt utilizate pe scară largă în produse de zi cu zi – de la îmbrăcăminte impermeabilă și vase de gătit antiaderente, până la ambalaje alimentare și cosmetice. În ciuda riscurilor cunoscute, doar o mică parte dintre acești compuși sunt reglementați în prezent de autoritățile germane.

„Rezultatele noastre demonstrează că aceste substanțe au pătruns deja în întreg ciclul apei – de la râuri și lacuri, până la apa de la robinet”, a declarat Verena Graichen, directorul general al BUND.

O problemă națională cu efecte de lungă durată

Studiul a fost realizat între lunile iunie și octombrie, iar concluziile sale au declanșat o dezbatere intensă privind necesitatea unor reglementări mai stricte și măsuri urgente de decontaminare.

Organizațiile de mediu cer guvernului german să adopte limite clare pentru toți compușii PFAS, precum și investiții în tehnologii de filtrare moderne, capabile să elimine aceste substanțe din sursele de apă.