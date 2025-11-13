Totul ar fi pornit de la o eroare de tastare — ștergerea accidentală a unei virgule din rețetă, potrivit acuzațiilor formulate de mama copilului.

O virgulă lipsă, o doză letală

Incidentul a avut loc pe 3 martie 2024. Documentele judiciare arată că medicul responsabil ar fi rescris prescripția inițială, în care doza era de 1,5 mmol, transformând-o accidental în 15 mmol de două ori pe zi. Această greșeală ar fi trecut neobservată de întreaga echipă medicală și de farmaciști, în ciuda faptului că sistemul informatic ar fi emis un avertisment privind cantitatea excesivă.

Copilul, internat inițial cu un virus și niveluri foarte scăzute de potasiu, a primit două doze mult prea mari înainte ca situația să escaladeze.

Stop cardiac și intervenție întârziată

În seara zilei de 3 martie, la aproximativ o jumătate de oră după administrarea ultimei doze, băiatul a intrat în stop cardiac. Conform surselor judiciare, personalul medical a reacționat haotic: intubarea ar fi fost întârziată cu cel puțin 20 de minute, timp în care copilul ar fi rămas fără oxigen suficient pentru a-i proteja creierul.

În ciuda eforturilor repetate de resuscitare și a tentativelor nereușite de intubare, consecințele supradozei au fost devastatoare. Inima a repornit spontan, însă leziunile cerebrale și afectarea organelor vitale erau deja ireversibile.

Două săptămâni de agonie

Copilul a fost menținut în viață artificial timp de două săptămâni, perioadă în care ar fi suferit convulsii și multiple complicații asociate terapiei intensive. Pe 18 martie, familia a fost nevoită să ia decizia de a-l deconecta de la aparatele de susținere a funcțiilor vitale.

Acuzații grave la adresa echipei medicale

Plângerea depusă de mamă arată că băiețelul, care cântărea doar 9,5 kilograme și era suspectat de o tulburare din spectrul autismului, fusese transferat de la un alt spital tocmai pentru că avea nevoie de îngrijiri mai avansate. Cu toate acestea, spune mama, tratamentul primit a fost marcat de erori repetate și lipsă de coordonare.

Avocatul familiei susține că nu doar medicul care a scris rețeta este responsabil, ci și restul personalului care nu ar fi verificat doza, deși exista o avertizare electronică privind supradozarea.

Spitalul nu a emis deocamdată un comentariu public privind acuzațiile. Cazul este analizat în prezent de instanță, iar familia cere tragerea la răspundere a celor implicați și despăgubiri pentru pierderea suferită.