Una dintre ele, în vârstă de șase ani, a murit la scurt timp de la internare, iar cealaltă, de patru ani, se află în stare gravă la terapie intensivă.

Simptome severe după tratamentul stomatologic

Cele două minore au fost duse la camera de gardă în după-amiaza zilei de 20 noiembrie. Copila de patru ani prezenta febră, o stare generală profund alterată și letargie. Cealaltă fetiță, care fusese tratată în același cabinet, a ajuns în stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai putut-o salva, declarând decesul la scurt timp.

Ambele intervenții stomatologice au avut loc în aceeași zi, în aceeași clinică din Alcira. În urma incidentelor, autoritățile sanitare au suspendat activitatea centrului pentru a permite desfășurarea anchetei.

Proprietara cabinetului afirmă că pacienta în vârstă de șase ani a părăsit clinica fără să prezinte semne îngrijorătoare. Tot ea a precizat că investigatorii analizează posibilitatea ca un lot defectuos de anestezic sau sedativ să fie cauza problemelor grave apărute ulterior.

Suspiciuni privind administrarea unui produs interzis clinicii

Potrivit publicației El Caso, unitatea medicală nu ar fi fost autorizată să folosească anestezice administrate intravenos. Cu toate acestea, fetiței care a murit i-ar fi fost extras un dinte de lapte și tratate mai multe carii, proceduri pentru care, conform declarațiilor șefei cabinetului, i s-a administrat un sedativ menit să o relaxeze pe durata intervenției.

Autoritățile sanitare și poliția analizează acum toate circumstanțele, inclusiv tipul și proveniența medicamentelor folosite, modul de administrare și respectarea protocoalelor medicale. Până la finalizarea anchetei, clinica rămâne închisă, iar starea fetiței de patru ani continuă să fie critică.