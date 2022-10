Pictorul francez Pierre Soulages, devenit celebru graţie unor tablouri care expun umbrele şi nuanţele variate ale culorii negre, a murit la vârsta de 102 de ani, a anunţat directorul muzeului care îi este dedicat în Rodez, un oraş din sud-vestul Franţei, informează agenţiile de presă internaţionale.

Stabilit la Sète, Soulages a încredinţat oraşului său natal o colecţie excepţională de 250 de opere şi 250 de documente, care au fost reunite în muzeul din Rodez.



Născut în 1919, Pierre Soulages a murit marţi seară într-un spital din Nimes, a precizat directorul Muzeului Soulages din Rodez.





Pierre Soulages este artistul care a făcut ca în pânzele sale, din negrul pur, să ţâşnească lumina. Unul dintre cei mai bine cotaţi artişti francezi, el nu a încetat să exploreze misterele din jurul pigmenţilor şi vopselurilor negre.



"Îmi place autoritatea negrului, gravitatea sa, evidenţa sa, radicalismul său (...) Negrul are posibilităţi nebănuite", declarat în decembrie 2019 acest pictor, unul dintre foarte puţinii artişti din lume care au avut onoarea ca lucrările lui să fie expuse la Muzeul Luvru încă din timpul vieţii sale.

"Este o culoare foarte activă. Punem negru alături de o culoare întunecată, iar aceasta se luminează", dezvăluia Pierre Soulages, considerat creatorul conceptului de "ultra-negru", într-un interviu acordat pentru AFP, citat de Agerpres.



Înalt, îmbrăcat mereu în negru, Pierre Soulages nu a rupt niciodată legăturile cu ţinutul său natal, departamentul Aveyron, chiar dacă picta în alte regiuni. A fost un artist care a apreciat fidelitatea, respectul de sine, peisajele din copilărie, marile platouri şi căutarea artistică a luminii.



Timp de peste 75 de ani, el a marcat istoria artei, fiind apreciat de instituţiile culturale şi de piaţa operelor de artă. Una dintre pânzele lui din anul 1961, corespunzând perioadei sale roşii, a fost vândută cu 20,2 milioane de dolari la New York în noiembrie 2021, stabilind un nou record de preţ pentru o lucrare a artistului francez.



Muzeu în oraşul natal



În mai 2014, la vârsta de 94 de ani, a avut privilegiul rar de a asista la inaugurarea în Rodez, oraşul lui natal, a unui muzeu care este în întregime dedicat creaţiilor sale.



Pierre Soulages s-a născut pe 24 decembrie 1919 într-o casă modestă de la începutul secolului al XX-lea. Tatăl lui, un artizan care construia trăsuri, a murit când el avea vârsta de doar cinci ani. A fost crescut de mama lui, care ţinea un magazin de obiecte de pescuit şi vânătoare.



De la o vârstă fragedă, tânărul Pierre a dispreţuit "acele culori drăguţe în acuarelă" şi a început să picteze în cerneală neagră copaci pe timp de iarnă, crengi desfrunzite şi efecte ale zăpezii.



În timpul unei vizite şcolare la Abaţia Sainte-Foy din Conques, o localitate din apropiere, adolescentul Pierre a avut o revelaţie în faţa frumuseţii acelei biserici romane: atunci a decis că va deveni pictor.



Pierre Soulages a fost admis la Facultatea de Arte Frumoase din Paris cu puţin timp înaintea Primului Război Mondial. A decis să lipsească de la cursuri şi să se formeze ca artist în sudul ţării, în oraşul Montpellier.



A cunoscut-o în 1941 pe Colette Llaurens, cu care s-a căsătorit un an mai târziu, folosind documente false pentru a evita obligativitatea la care erau supuşi tinerii francezi de a lucra pentru Germania nazistă.



În 1947, s-a mutat la Paris, unde a fost remarcat de Francis Picabia, care l-a încurajat, precum şi de Fernand Leger. Pictura abstractă avea pe atunci o cotă înaltă. Însă ea era roşie, galbenă, albastră. În schimb, Pierre Soulages a ales să lucreze cu modesta coajă de nuc, folosită pentru a înnegri lemnul, şi cu pensule de vopsit utilizate în construcţii.



În anii 1950, pânzele lui au fost expuse în cele mai prestigioase muzee din lume, precum Guggenheim din New York şi Tate Gallery din Londra. I-a cunoscut pe principalii reprezentanţi ai Şcolii de la New York, inclusiv pe Martk Rothko, care i-a devenit prieten.



"Un alt câmp al minţii"



Marile pânze din anii 1950 până în 1970 stau mărturie pentru munca depusă de acest pictor în domeniul clarobscurului. Negrul se afirmă în raport cu alte culori, precum roşul şi albastrul, mai ales graţie tehnicii raclajului.



În 1959, Pierre Soulages şi-a construit o casă-atelier pe colinele din Sete, în apropiere de Montpellier, cu faţa spre Marea Mediterană, unde a locuit în ultima parte a vieţii. Avea şi două ateliere la Paris.



Artistul s-a orientat spre "ultranegru" în 1979: întâmpinând dificultăţi la o lucrare acoperită în întregime de un negru dens, Pierre Soulages a înţeles că a făcut o descoperire atunci când a decis să execute nişte striaţii pe acea pânză.



"Am ajuns dincolo de negru, într-un alt câmp al minţii. Cutia cu care vopsesc este neagră. Însă lumina, difuzată de reflexii, este cea care contează", dezvăluia el.



În 1986, statul francez i-a comandat peste 100 de vitralii pentru Abaţia din Conques. Vitraliile realizate de Pierre Soulages au fost inaugurate în 1994.