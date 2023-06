Scriitorul şi dramaturgul italian Luca Di Fulvio, autorul bestsellerului "La gang dei sogni", a murit miercuri la vârsta de 66 de ani, au anunţat joi editorii săi, citaţi de AFP.



"Cu o tristeţe imensă, vă anunţăm moartea lui Luca Di Fulvio, la vârsta de 66 de ani", au anunţat reprezentanţii editurii Pocket prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.



Luca Di Fulvio, autor al unor romane precum "La Ballata della citta eterna", "La figlia della liberta" şi "La ragazza che toccava il cielo", a cunoscut un succes notabil în 2016 cu "La gang dei sogni", o saga familială a cărei acţiune este plasată la New York în anii 1920.

Di Fulvio a studiat dramaturgia la Accademia d'Arte Dramatica Silvio D'Amico din Roma sub Andrea Camilleri. Apoi a fost o jumătate de an ca membru al The Living Theatre, unde a putut lucra la Londra împreună cu Paola Bourbons, Sergio Graziani, Mario Maranzana, Andrzej Wajda și Julian Beck.

Din 1996, Di Fulvio a lucrat și ca scriitor. Unele dintre romanele sale au fost publicate în limba germană. În 2008 a publicat Romanul „La gang dei sogni”, care în limba engleză apare sub titlul „Băiatul care visează”, este descrisă viața imigranților în America în anii 20, subiect tratat și de Martin Scorsese în drama „Bandele din New York”.

Născut la Roma în 1957, scriitorul italian, deosebit de popular în Germania şi Franţa, "tocmai şi-a recitit însemnările pentru ultima sa carte, 'Paradisul ascuns', care va apărea pe 23 august", a precizat editura Slatkine pe Instagram.



Într-o înregistrare video tulburătoare, publicată la începutul lunii aprilie pe contul său de Instagram, autorul italian, vizibil slăbit, a vorbit despre boala lui Charcot (scleroză laterală amiotrofică - o maladie neurologică, ce atrofiază muşchii) de care suferea și le-a mulțumit cititorilor şi rudelor sale pentru sprijin.

Scleroza amiotrofică laterală sau SLA este o boală progresivă a sistemului nervos care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării, provocând pierderea controlului muscular. Boala este transmisă ereditar. În final, afectează iremediabil controlul mușchilor necesari pentru a se mișca, a vorbi, a mânca și a respira. Nu s-a descoperit încă un tratament pentru această boală, de care a suferit și cunoscutul astrofizician Stephen Hawking. La sfârșitul acestei luni, a fost autorizat un medicament al unei companii americane pentru tratamentul unor forme genetice ale sclerozei laterale amiotrofice (SLA), care afectează o mică parte a acestor pacienţi.