Conflict banal, final tragic

Tragedia s-a produs în momentul în care două vehicule s-au oprit la culoarea roșie a semaforului, pe benzi alăturate. Între șoferi a izbucnit o ceartă, iar unul dintre ei, identificat ca Jesus Preciado Dousten, în vârstă de 33 de ani, a scos o armă și a tras spre celălalt conducător auto. Glonțul a străpuns geamul și a nimerit direct în capul lui Yarely, care a murit pe loc.

Soțul acesteia, aflat la volan, a scăpat nevătămat, însă nu a putut face nimic pentru a-și salva partenera de viață.

Agresorul, pus sub acuzare

Autoritățile americane au deschis imediat o anchetă. Suspectul a fost reținut și este acuzat de crimă de gradul doi și de punerea în pericol a minorilor, având în vedere circumstanțele în care s-a produs atacul. Ancheta urmărește să stabilească exact cum s-a derulat conflictul dintre cei doi șoferi.

Yarely Hermosillo avea o comunitate de peste 300.000 de urmăritori pe rețelele sociale, unde împărtășea rețete culinare și sfaturi pentru părinți. Moartea sa fulgerătoare a lăsat în urmă o familie îndurerată și un copil rămas fără mamă.

