Autoritățile au izolat perimetrul, iar echipele de intervenție lucrează contracronometru pentru a găsi persoanele dispărute printre dărâmături.

Primele informații

Potrivit Le Figaro și ziarului Marca, poliția națională a confirmat că cel puțin patru persoane sunt prinse sub ruine. Alte trei persoane au fost rănite, una dintre ele grav, fiind transportată de urgență la spital cu o fractură la picior. Toți cei implicați ar fi muncitori aflați pe șantierul clădirii.

Unul dintre lucrători, martor direct al tragediei, a povestit pentru El País: „Am auzit o crăpătură în una dintre plăci, apoi totul s-a prăbușit într-un nor de praf. A fost un zgomot asurzitor.”

Acesta a estimat că în momentul prăbușirii ar fi putut fi „până la 40 de persoane” în interiorul imobilului.

Eforturi de salvare intense

Pompierii ajutați de câini special antrenați și drone, scotocesc printre dărâmături în căutarea supraviețuitorilor. În total, unsprezece echipe de intervenție acționează la fața locului, coordonate de serviciile de urgență Samur, poliția locală și cea națională.

Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, a transmis un mesaj de sprijin pentru victime și echipele de intervenție: „Ne confruntăm cu prăbușirea parțială a mai multor plăci într-o clădire aflată în renovare pe strada Hileras. Prioritatea noastră este salvarea celor dispăruți și asigurarea siguranței zonei.”

Martori: „Totul s-a umplut de praf, nu se mai vedea nimic”

Locuitorii și comercianții din zonă descriu scene de panică. Milagros Garcia Benito, angajată la un salon de coafură situat vizavi, a relatat pentru AFP:

„S-a auzit un zgomot puternic, geamurile s-au spart, iar un nor alb de praf a acoperit totul. Nu se mai vedea nimic pentru câteva minute.”

Alți martori au vorbit despre un „miros ciudat” și un „vuiet” care a zguduit clădirile din jur.

Clădire destinată transformării în hotel de lux

Imobilul afectat fusese abandonat timp de mai mulți ani și se afla în plin proces de renovare pentru a fi transformat într-un hotel de patru stele. Potrivit autorităților, prăbușirea ar fi fost cauzată de cedarea structurii unei plăci interioare, însă ancheta oficială este abia la început.

Clădirile adiacente au fost evacuate preventiv, iar zona centrală a Madridului rămâne sub restricții de circulație.

Ancheta continuă

Poliția spaniolă a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. În paralel, echipele de salvare continuă să caute eventuale victime blocate sub resturile clădirii.

Autoritățile le cer locuitorilor să evite zona și să permită intervenția echipelor de urgență.

Operațiunile de salvare continuă și în această seară în Madrid.