Intervenție extremă. Bloc distrus după o explozie uriașă

Explozia a avut loc într-un complex de locuințe sociale.

Echipele de intervenție caută persoane care ar fi putut să rămână printre dărâmături, iar locatarii din zeci de apartamente au fost evacuați și mutați temporar în alte locuințe.

Autoritățile analizează dacă partea neafectată a blocului este sigură, cât și riscurile pentru zonele din vecinătate.