Explozie devastatoare la New York. O clădire cu 17 etaje s-a prăbușit - VIDEO

Explozie uriașă la New York după ce o clădire de 17 etaje s-a prăbușit. Mai multe echipe de salvare au intervenit de urgență. Autoritățile investighează cauza exploziei și verifică dacă există victime printre locatari.

Intervenție extremă. Bloc distrus după o explozie uriașă

Explozia a avut loc într-un complex de locuințe sociale. 

Echipele de intervenție caută persoane care ar fi putut să rămână printre dărâmături, iar locatarii din zeci de apartamente au fost evacuați și mutați temporar în alte locuințe.

 Autoritățile analizează dacă partea neafectată a blocului este sigură, cât și riscurile pentru zonele din vecinătate. 

 