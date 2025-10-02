Intervenție extremă. Bloc distrus după o explozie uriașă
Explozia a avut loc într-un complex de locuințe sociale.
Echipele de intervenție caută persoane care ar fi putut să rămână printre dărâmături, iar locatarii din zeci de apartamente au fost evacuați și mutați temporar în alte locuințe.
Autoritățile analizează dacă partea neafectată a blocului este sigură, cât și riscurile pentru zonele din vecinătate.
❗️⚠️🇺🇸 - A gas explosion rocked a Bronx apartment building this morning, triggering a partial collapse in the Mott Haven neighborhood. A New York City official confirmed no injuries have been reported so far.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 1, 2025
Firefighters and police swarmed the scene at the 20-story NYCHA… pic.twitter.com/7RayBTmGEK