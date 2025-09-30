Potrivit prefecturii din Rhône, trei persoane au fost rănite, dintre care două grav, relatează Le Figaro. Ele au fost transportate la spital cu arsuri grave.
Explosion à #Lyon dans la cuisine d'un restaurant situé rue de la Monnaie.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 30, 2025
3 blessés, dont 2 graves, transportés à l’hôpital.
Périmètre de sécurité mis en place pour des vérifications.
Pour votre sécurité évitez le secteur.@SDMIS69 @PoliceNat69 @Interieur_Gouv @villedelyon pic.twitter.com/mGzNz3P7Ss
Potrivit primelor informaţii, explozia ar fi fost cauzată de o posibilă acumulare de gaze, în circumstanţe care urmează să fie clarificate.
Întreaga zonă a fost încercuită, pentru a facilita o intervenţie a forţelor de ordine. Serviciile de stat recomandă evitarea zonei respective.