Potrivit prefecturii din Rhône, trei persoane au fost rănite, dintre care două grav, relatează Le Figaro. Ele au fost transportate la spital cu arsuri grave.

Explosion à #Lyon dans la cuisine d'un restaurant situé rue de la Monnaie.



3 blessés, dont 2 graves, transportés à l’hôpital.



Périmètre de sécurité mis en place pour des vérifications.



Pour votre sécurité évitez le secteur.@SDMIS69 @PoliceNat69 @Interieur_Gouv @villedelyon pic.twitter.com/mGzNz3P7Ss — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 30, 2025

Potrivit primelor informaţii, explozia ar fi fost cauzată de o posibilă acumulare de gaze, în circumstanţe care urmează să fie clarificate.

Întreaga zonă a fost încercuită, pentru a facilita o intervenţie a forţelor de ordine. Serviciile de stat recomandă evitarea zonei respective.