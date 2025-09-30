Explozie la un restaurant din centrul Lyonului: trei persoane rănite, două în stare gravă

Momente de panică în inima Lyonului: trei persoane au ajuns, marți, la spital, după ce o explozie a zguduit bucătăria restaurantului Casabea, aflat la câțiva pași de celebra rue Mercière. Două dintre victime sunt în stare gravă.

Potrivit prefecturii din Rhône, trei persoane au fost rănite, dintre care două grav, relatează Le Figaro. Ele au fost transportate la spital cu arsuri grave. 

Potrivit primelor informaţii, explozia ar fi fost cauzată de o posibilă acumulare de gaze, în circumstanţe care urmează să fie clarificate.

Întreaga zonă a fost încercuită, pentru a facilita o intervenţie a forţelor de ordine. Serviciile de stat recomandă evitarea zonei respective.