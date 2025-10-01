O persoană a fost grav rănită, a declarat AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei din capitala bavareză. Ea nu a confirmat însă informaţiile dpotrivit cărora s-ar fi tras șifocuri de armă, iar o persoană a fost găsită moartă.

Tablodul Bild a scris că un bărbat a fost găsit mort, suspectat de provocarea incendiului şi exploziei, după care s-a sinucis şi că o a doua persoană a fost găsită rănită prin împuşcare.

”Nu există, în prezent, niciun pericol pentru public”, a declarat tabloidului german un purtător de cuvânt al poliţiei.

El a adăugat că ”nu există nicio legătură cu Oktoberfest”, o sărbătoare tradiţională organizată în prezent în oraş.

Potrivit poliţiei, pompieri au fost chemaţi la faţa locului miercuri, către ora locală 4.40 (5.40, ora României).

Circulaţia în zona incendiului a fost oprită pe timpul intervenţiei pompierilor.

Oktoberfest se desfășoară anual la München, Germania, și în 2025 se organizează între 20 septembrie și 5 octombrie, pe celebra pajiște Theresienwiese. Aceasta este a 190-a ediție a festivalului, care combină o sărbătoare a berii cu un parc de distracții și parade tradiționale