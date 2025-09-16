Potrivit The Post, femeia, pe nume Michelle Dewitt, în vârstă de 51 de ani, a declarat că și-a avertizat în repetate rânduri autoritățile cu privire la comportamentul fiului său, dar apelurile sale ar fi fost ignorate.

„Nu ar fi trebuit să fie liber”, a spus aceasta, explicând că bărbatul devenise din ce în ce mai agresiv atât cu ea, cât și cu soțul ei.

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, mama l-ar fi dus la un adăpost pentru persoane fără locuință, temându-se de reacțiile imprevizibile ale acestuia.

Durerea familiei Irynei, imposibil de alinat

Între timp, familia tinerei ucise trăiește un coșmar. Tatăl victimei, Stanislav Zarutskyi, nu a reușit să ajungă la înmormântare, fiind blocat în Ucraina din cauza legilor care interzic bărbaților apți de luptă să părăsească țara.

Astfel, Iryna a fost condusă pe ultimul drum în Statele Unite fără ca părintele său să-i poată fi alături.

Moartea brutală a refugiatei ridică semne de întrebare nu doar despre siguranța publică, ci și despre felul în care autoritățile americane gestionează cazurile persoanelor cu afecțiuni psihice grave.