„Nu poate exista altă opțiune”

„Animalul care a ucis-o atât de violent pe frumoasa tânără din Ucraina, venită în America căutând pace și securitate, ar trebui să primească un proces rapid și să fie condamnat la pedeapsa cu moartea. Nu poate exista altă opțiune!”, a transmis Trump pe platforma sa Truth Social.

Declarația vine în contextul în care fostul președinte american încearcă să readucă tema securității și a luptei împotriva criminalității în centrul agendei sale politice.

Atacul din tramvai

Incidentul s-a petrecut pe 22 august. Irina Zaruțka, o tânără de 23 de ani care fugise din Ucraina după invazia rusă, a fost înjunghiată mortal de Decarlos Brown, un bărbat de 34 de ani. Atacul, surprins de camerele de supraveghere, a avut loc la câteva minute după ce victima urcase în tramvai.

Zaruțka reușise să își refacă viața în Statele Unite, însă a fost ucisă cu trei lovituri de cuțit. Cazul a devenit rapid subiect național după ce imaginile cu atacul au fost făcute publice.

Autor cu trecut violent

Decarlos Brown avea un istoric penal consistent, inclusiv o condamnare de opt ani pentru jaf armat. Primarul orașului Charlotte, democrata Vi Lyles, a sugerat că bărbatul suferea de probleme psihice, declarație care a provocat critici dure din partea dreptei, care acuză autoritățile locale de „minimalizare” a gravității faptelor.

Cazul a fost comentat intens și de oficiali federali. Departamentul Justiției l-a inculpat pe Brown pentru o infracțiune federală, pedepsită cu închisoare pe viață sau chiar cu moartea. În paralel, acesta este judecat și la nivel de stat pentru crimă de gradul întâi.

Deși pedeapsa capitală este prevăzută în legislația din Carolina de Nord, execuțiile sunt suspendate din 2006 din cauza unui moratoriu.

Trump a folosit cazul pentru a critica administrațiile democrate din marile orașe, pe care le acuză de „laxism” în fața criminalității. „Nu putem să lăsăm infractorii recidiviști să continue să semene distrugere și moarte în țara noastră”, a spus acesta într-un mesaj video.