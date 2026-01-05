Printre victime se numără și un sportiv de doar 18 ani, care a murit încercând să-și salveze persoana iubită.

Sportivul mort care și-a salvat iubita

Benjamin Johnson, boxer elvețian legitimat la Clubul Lausannois, și-a pierdut viața în timp ce încerca să-și scoată prietena din infernul flăcărilor. Potrivit mărturiilor, tânărul a reușit să o ajute pe aceasta să scape, însă el nu a mai reușit să se salveze.

Gestul său a impresionat profund comunitatea sportivă din Elveția, care îl descrie ca pe un tânăr talentat, dedicat și mereu atent la cei din jur. Federația elvețiană de box a transmis un mesaj emoționant familiei îndoliate, subliniind caracterul său altruist și spiritul de echipă care îl definea.

„Era un sportiv cu un viitor promițător, dar mai presus de toate un om luminos. Mereu zâmbitor, respectuos și primul care își încuraja colegii. Faptul că și-a pierdut viața încercând să-și salveze prietena reflectă exact cine era el ca persoană”, a transmis conducerea SwissBoxing într-un comunicat oficial.

Victime din mai multe țări, inclusiv din România

Tragedia nu a afectat doar comunitatea locală. Printre cei care și-au pierdut viața se află și un tânăr român în vârstă de 18 ani, Guillaume Oana. Acesta se afla în stațiune alături de mama sa, cei doi fiind stabiliți în zona Lausanne. Confirmarea decesului a fost făcută oficial de Ministerul Afacerilor Externe al României.

Incidentul a generat reacții la nivel înalt, mai mulți reprezentanți ai statului român exprimându-și public condoleanțele și solidaritatea față de familiile victimelor.

Dimensiunea dezastrului și numărul mare de tineri implicați au readus în discuție siguranța spațiilor de divertisment și au trezit amintiri dureroase, comparabile cu tragedii similare petrecute în trecut, inclusiv incendiul din clubul Colectiv, din București.