Cum recunoști un avocat de succes. Mihail Florin Gavrilă, studii juridice în 3 jurisdicții: Anglia, Irlanda și România

S-a calificat ca avocat in Anglia în 2011, avocat pledant si avocat din oficiu in 2013, iar in 2016, s-a calificat in continuare ca Notar Public (notary public), absolvind cursurile notariale de la Universitatea UCL, din Londra.

De asemenea, a finalizat Formarea notariala in Republica Irlanda, obtinand cu succes Diploma in Drept si Practica Notariala, oferita de Institutul de Studii Notariale din Irlanda.

In 2014, Mihail a obtinut un master de la Universitatea Oxford Brookes in Practica Juridica din Oxford, Anglia. Mihail se concentreaza pe practica sa notariala, la Biroul Notarial Londra, si ofera o gama complexa de Servicii Notariale in Limba Romana pentru cetatenii romani, alte nationalitati si pentru firmele din Anglia si din strainatate in capacitatea sa de Notar Public Londra.

De asemenea, Mihail lucreaza atat ca avocat cat si ca avocat pledant.

Pentru mai multe informatii legate de serviciile oferite precum si contact accesati https://www.notary21.co.uk/