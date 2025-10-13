Guvernul metropolitan şi Corporaţia pentru Locuinţe şi Comunităţi din Seul intenţionează să amenajeze un adăpost pentru 999 de gospodării ce va fi proiectat să reziste atacurilor nucleare, biologice sau chimice, a spus oficialul, potrivit Reuters.

Adăpostul din subsolul complexului de locuinţe va avea o suprafaţă de 2.147 mp, va putea găzdui până la 1.020 de persoane simultan şi va fi echipat pentru supravieţuire timp de 14 zile.

Cotidianul Seoul Shinmun, care a informat primul despre acest plan, a menţionat că aceasta este prima acţiune de acest fel a unui guvern local în faţa unei ameninţări nucleare sporite din partea Coreei de Nord.

La o paradă militară masivă desfăşurată vineri, Coreea de Nord şi-a prezentat cele mai recente rachete balistice capabile să poarte focoase nucleare şi să atingă ţinte din Coreea de Sud sau chiar din Statele Unite.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că cea mai realistă cale de a reduce riscul din partea regimului de la Phenian este să se asigure o îngheţare a producţiei sale de bombe nucleare şi de rachete, dar Coreea de Nord a respins deocamdată orice încercare de demers diplomatic în acest sens, transmite Agerpres.

Coreea de Sud dispune de aproximativ 19.000 de adăposturi antiaeriene la nivel naţional, dintre care peste 3.200 se află în Seul, dar majoritatea nu sunt construite pentru a proteja împotriva unor atacuri nucleare, chimice sau biologice. Ele sunt situate, în principal, în staţii de metrou sau în subsoluri şi parcări ale unor apartamente private şi clădiri comerciale desemnate ca adăposturi cu consimţământul proprietarilor.