Condiţiile de intrare în Cipru au fost revizuite în contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19. Pe ce listă se află România

Potrivit sursei citate, România rămâne inclusă pe lista statelor din categoria C, alături de Bulgaria, Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Serbia şi Suedia.



Totodată, începând de marţi, permisul special necesar pentru accesul pe teritoriul Republicii Cipru poate fi obţinut prin intermediul portalului www.cyprusflightpass.gov.cy. Documentele care atestă necesitatea efectuării călătoriei vor fi transmise odată cu cererea pentru eliberarea permisului special.



În context, MAE precizează că autorităţile cipriote au operaţionalizat, începând cu data de 1 august, un call center pentru oferirea de asistenţă în utilizarea platformei CyprusFlightPass. Informaţii pot fi obţinute atât telefonic, prin apelarea numărului 00357 24841234 (cu program de luni până vineri între orele 08,00 - 22,00, sâmbătă şi duminică între orele 10,00-18,00), cât şi online, prin intermediul platformei https://cyprusflightpass.gov.cy/el/contact-us.



MAE reaminteşte că, în conformitate cu măsurile adoptate de autorităţile cipriote, accesul pe teritoriul Republicii Cipru este permis doar anumitor categorii de cetăţeni care vin din statele incluse în categoria C, după cum urmează:



* cetăţenii ciprioţi şi cetăţenii străini cu rezidenţă legală în Cipru pot intra cu condiţia prezentării documentelor care atestă rezidenţa, a autorizaţiei de călătorie obţinute prin intermediul portalului www.cyprusflightpass.gov.cy cu 24 de ore înaintea deplasării şi testului molecular RT-PCR negativ pentru infecţia cu COVID-19. Testul poate fi efectuat fie în România, într-un laborator acreditat, fie în aeroport, la sosire.



* alte categorii de persoane (posesori de paşapoarte diplomatice aflaţi în misiune, oameni de afaceri sau de ştiinţă care trebuie să călătorească din motive profesionale, sportivi care au contracte încheiate la cluburi din Cipru, specialişti cu contracte de muncă, cazuri umanitare etc.) pot intra doar cu condiţia obţinerii unui permis special eliberat de Ministerul de Interne cipriot. Pe lângă permisul special, la intrarea pe teritoriul Republicii Cipru trebuie prezentată autorizaţia de călătorie obţinută prin intermediul portalului www.cyprusflightpass.gov.cy cu 24 de ore înaintea deplasării şi un test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecţia cu COVID-19. Pentru cei cu permise speciale, testul poate fi efectuat doar în România cu maximum 72 de ore anterior momentului intrării pe teritoriul Republicii Cipru şi atestat printr-un certificat redactat în limba engleză.



De asemenea, MAE reaminteşte că toate persoanele care sosesc în Republica Cipru din state incluse în categoria C trebuie să se autoizoleze pentru o perioadă de 14 zile. Nerespectarea acestei condiţii este sancţionată cu amendă contravenţională de 300 de euro.



Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Nicosia: 00357 22495333, 00357 22517333, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al ambasadei: 00357 97812277.



MAE recomandă consultarea paginilor de internet: https://www.mae.ro/node/51906, http://nicosia.mae.ro, http://www.mae.ro/, https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/22072020_2.pdf https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/31072020_19.pdf, https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/31072020_18.pdf.