Instanța a stabilit că medicul a acționat atât dintr-o motivație sexuală, cât și pentru a obține în mod fraudulos despăgubiri de la companiile de asigurări.

Cum și-a provocat amputarea

În 2019, Hopper și-a expus picioarele la gheață carbonică până când țesuturile au fost iremediabil distruse. Internat ulterior, el a pretins că suferă de septicemie, iar medicii au decis amputarea membrelor sub genunchi. Ulterior, chirurgul a cerut compensații în valoare de aproape 500.000 de lire sterline, din care a primit 466.653.81 lire, bani cheltuiți pe bunuri de lux precum o rulotă, o cadă cu hidromasaj și lucrări la locuință.

Hopper, tată și angajat al rețelei Royal Cornwall Hospitals Trust, era considerat unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul amputațiilor. Totuși, ancheta a scos la iveală o latură ascunsă: interesul său sexual pentru mutilări și implicarea în comunități online obscure. Procurorii au arătat că medicul descărcase materiale pornografice extreme de pe un site dedicat castrărilor și mutilărilor genitale.

Legătura cu un caz de amploare internațională

Numele lui Hopper a apărut și în ancheta care a vizat rețeaua condusă de norvegianul Marius Gustavson, condamnat în 2024 la închisoare pe viață în Marea Britanie pentru organizarea de mutilări și difuzarea acestora online.

Deși spitalul unde Hopper a lucrat a transmis că „nu există dovezi că pacienții au fost afectați de comportamentul său personal”, mulți dintre foștii săi bolnavi – inclusiv persoane care au trecut prin amputări – cer acum consultanță juridică, de teamă că procedurile la care au fost supuși nu au fost întotdeauna necesare.

Între timp, soția medicului a cerut divorțul, iar Hopper a fost radiat din registrul medical. În ciuda problemelor judiciare, acesta a apărut anterior în presă și chiar într-un documentar, relatând experiența sa ca persoană cu dizabilități, ajungând până pe lista scurtă a candidaților Agenției Spațiale Europene pentru programul destinat astronauților cu handicap.

Judecătorul James Adkin a subliniat la pronunțarea sentinței că Hopper „a încercat să înșele sistemul și a recurs la gesturi extreme, cauzate nu doar de dorința de câștig, ci și de un interes sexual deviant”.