Tatiana Schlossberg, în vârstă de 35 de ani, fiica lui Caroline Kennedy și mamă a doi copii mici, a anunțat într-un text emoționant că suferă de o leucemie incurabilă. Simbolic, nepoata președintelui asasinat la Dallas a ales chiar ziua comemorării tragediei care a schimbat America și întreaga.

Articolul, publicat pe 22 noiembrie 2025 în revista The New Yorker, poartă titlul „Bătălia cu sângele meu” și începe astfel: „Când ești pe cale să mori, cel puțin din experiența mea limitată, începi să îți amintești totul. Imaginile revin sub formă de flashuri – oamenii, locurile, conversațiile – și nu se mai opresc niciodată.”, scrie Le Point.

Fotografia care însoțește textul este tulburătoare: Tatiana apare de profil, cu părul scurt și grizonat, chipul vizibil slăbit.

Ea suferă de leucemie mieloidă acută, cu o mutație rară. Boala i-a fost descoperită la câteva ore după nașterea celui de-al doilea copil, în mai 2024. După 18 luni de tratament – chimioterapie, transfuzii și un transplant de măduvă – medicii i-au transmis că mai are doar un an de trăit.

Tatiana Schlossberg este fiica cea mică a lui Caroline Kennedy (67 de ani) și a scriitorului Edwin Schlossberg (80 de ani). Are o soră mai mare, Rose (37 de ani), și un frate, Jack (32 de ani), candidat la Congres.

Tatiana este verișoara lui Robert Kennedy Jr., secretarul de stat pentru Sănătate în administrația Trump, însă nu are o relație bună cu acesta.