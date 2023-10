Președintele american Joe Biden l-a condamnat dur pe Donald Trump pentru catalogarea grupării Hezbollah drept „foarte inteligentă”, în contextul declanșării războiului între Israel și Hamas.

Trump a acuzat în mod fals Administrația Biden de finanțare a atacului Hamas, în timpul unui discurs de campanie în Florida. Trump a vorbit de această finanțare generată de un acord de schimb de prizonieri cu Iranul, finanțator istoric al Hamas și Hezbollah.

„Sprijinul națiunii americane pentru Israel este hotărât și de neclintit. Iar momentul pentru a lăuda teroriștii care încearcă să-i distrugă (pe israelieni, n.r.) nu este niciodată potrivit”, i-a transmis Biden lui Trump într-o postare pe rețeaua X, fostă Twitter.

Fostul președinte amercian Trump a lăudat Hezbollah în timpul unui discurs în Florida, în timpul unui miting din turneul de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024

„Ştiţi, Hezbollahul este foarte inteligent. Ei sunt toţi foarte inteligenţi”, a declarat fostul preşedinte american la West Palm Beach, în Florida.

„Hezbollah este foarte inteligent, ministrul apărării al Israelului este un idiot.

Au un ministru al apărării naționale sau altcineva care a spus că sper că Hezbollah nu ne atacă din nord. Dar a doua zi dimineața au atacat... Dacă asculți de idiotul ăla, vei ataca din nord”, a declarat Trump în Florida.

Miliardarul american critică dur politica externă a rivalului său în alegerile de anul viitor - Joe Biden, căruia nu i-a recunoscut nici acum victoria în algerile din 2020.

Trump a insistat, spunând că dacă el ar fi rămas la Casa Albă, adică ar fi câștigat al doilea mandat, „nimeni nici măcar nu şi-ar fi imaginat să se aventureze în Israel, dacă alegerile n-ar fi fost furate”.

Hezbollah is very smart, Israel\"s defense minister is an idiot," - a brief assessment of the qualities of both sides by Donald Trump



The former president and current candidate said he had conversations with Biden\"s security team, who expressed hope that Hezbollah would not… pic.twitter.com/1abZcplZFx